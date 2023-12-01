Сын Генри Киссинджера раскрыл удивительный секрет его долголетия 4 1.12.2023, 14:34

1,730

Генри Киссинджер

Фото: РСМД / Анна Маслова

100-летний политик не занимался спортом и не соблюдал диету.

Бывший государственный секретарь США и бывший советник главы Штатов по национальной безопасности, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер дожил до 100 лет, что вызывает удивление у многих людей. Дело в том, что он не соблюдал здоровую диету, имел достаточно стрессовый образ жизни, мало отдыхал и ненавидел физические упражнения.

Это резко контрастирует с утверждением, что подобный жизненный ритм может стать причиной преждевременной смерти. Редакторы Daily Mail предположили, что в случае Киссинджера можно увидеть исключение из правила. Ссылаясь на сына и друзей покойного политика, жерналисты «раскрыли» секрет его долгой жизни.

До 100 лет Киссинджер не только вел активную социальную жизнь, но и сохранял ясность ума. Он был не из тех людей, которые ушли на пенсию и доживали года в покое, рассказали те, кто знал американца лично.

По словам сына Киссинджера – Дэвида – секрет долгой жизни его отца заключался в его умственных способностях и неустанном стимулировании интеллекта. Мол, именно жажда новых знаний, развитие и чувство миссии позволяли экс-политику держать себя в тонусе.

Нечто подобное сказал и друг Киссинджера, бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. По его мнению, долголетие товарища было обусловлено его трудолюбием.

«Он работает больше 40-летнего. Я могу сказать вам, что он встает утром и работает целый день. Он ужинает с женой и семьей, а ночью работает. Я убежден, что секрет долголетия в том, чтобы быть трудоголиком», – говорил Шмидт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».