Перед выходными на границе Беларуси с ЕС скопилось более двух тысяч фур 1.12.2023, 14:37

иллюстративное фото

Назван самый загруженный пункт пропуска.

Очереди из фур на границе Беларуси со странами Евросоюза выросли, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.

«К выходным очередь фур в ЕС достигла 2300 авто», – говорится в сообщении.

По данным ГПК, больше всего фур находится в пункте пропуска «Кукурыки» («Козловичи» с белорусской стороны), там въезда в Польшу ожидают более 730 большегрузов.

На литовском направлении въезда в Евросоюз находятся порядка 1500 грузовиков. Самый загруженный пункт пропуска – «Шальчининкай» («Бенякони»), меньше всего фур находится в пункте пропуска «Райгардас» («Привалка»).

На погранпереходах с Литвой и Польшей также сохраняются и очереди из легковушек.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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