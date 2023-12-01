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Перед выходными на границе Беларуси с ЕС скопилось более двух тысяч фур

  • 1.12.2023, 14:37
Перед выходными на границе Беларуси с ЕС скопилось более двух тысяч фур
иллюстративное фото

Назван самый загруженный пункт пропуска.

Очереди из фур на границе Беларуси со странами Евросоюза выросли, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси.

«К выходным очередь фур в ЕС достигла 2300 авто», – говорится в сообщении.

По данным ГПК, больше всего фур находится в пункте пропуска «Кукурыки» («Козловичи» с белорусской стороны), там въезда в Польшу ожидают более 730 большегрузов.

На литовском направлении въезда в Евросоюз находятся порядка 1500 грузовиков. Самый загруженный пункт пропуска – «Шальчининкай» («Бенякони»), меньше всего фур находится в пункте пропуска «Райгардас» («Привалка»).

На погранпереходах с Литвой и Польшей также сохраняются и очереди из легковушек.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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