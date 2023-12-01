Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США 1 1.12.2023, 14:40

Владимир Зеленский

И призвал действовать.

Если Украине не удастся сохранить устойчивость государства по причине нехватки военной помощь со стороны США, Россия нападет уже на страны НАТО, и тогда с россиянами придется воевать уже американцам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью AP политик рассказал о том, что когда американцы оказывают военную помощь Украине, то помогают и себе. Иначе со временем Россия вторгнется уже в страны Североатлантического альянса и придется воевать им самим.

«В случае с Украиной, если устойчивость не удастся сегодня сохранить из-за нехватки помощи и нехватки оружия и финансирования, это будет означать, что Россия, вероятнее всего, вторгнется в страны НАТО. И тогда американские дети будут воевать», - считает Зеленский.

Журналисты акцентировали внимание на том, что президент обеспокоен изменением внимание мира к Украине, и такая ситуация может привести к сокращению военной помощи.

«Украинцы понимают, что нам тоже нужно бороться за внимание к полномасштабной войне. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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