Пограничники объяснили, почему не выпустили Порошенко из Украины 8 1.12.2023, 14:48

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Выяснились подробности.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не позволили пятому президенту Украины Петру Порошенко выехать за границу 1 декабря из-за сведений об отмене его командировки. Об этом NV сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

«У пограничников есть подтверждение, что его [Порошенко] командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины», – сказал Демченко.

Порошенко 1 декабря сообщил, что его не выпустили из Украины в командировку в США и Польшу, из-за чего были сорваны «десятки встреч», которые он собирался провести в интересах Украины. Пятый президент заявил, что у него на руках есть распоряжение о командировке, подписанное спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

«Каждый может сам догадаться, кто же отменил документ, подписанный спикером парламента», – написал Порошенко.

Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram заявил, что решение Стефанчука о командировке Порошенко отменил заместитель председателя ВР, вице-спикер Александр Корниенко, и выложил скриншот документа, который датируется 29 ноября. В нем Корниенко на основании собственного письма, датированного этим же днем (его текст не приводится), распорядился аннулировать командировку главы «Евросолидарности».

Гончаренко 26 июля сообщал, что на пограничные посты Украины пришло указание о запрете на выезд для всех чиновников и депутатов за границу. По его данным, всех, кто попытается пересечь границу, будут останавливать «для ожидания ответа из Офиса президента по каждому случаю индивидуально». В ГПСУ в ответ на заявление Гончаренко подчеркнули, что пропуск через границу осуществляют в соответствии с нормами законодательства Украины.

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