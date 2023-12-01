В Минске произошел пожар из-за солнечных лучей, зеркала и картонной коробки 1.12.2023, 15:00

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Эксперты раскрыли удивительные обстоятельства ЧП.

О необычной причине пожара в квартире рассказали в столичном управлении Государственного комитета судебных экспертиз, пишет «Минск-Новости».

В сентябре в одной из квартир в Минске произошел пожар — в тот момент дома никого не было. Приехавшие спасатели вскрыли квартиру и потушили возгорание.

Позже при проведении осмотра места происшествия эксперт установил, что очаг возгорания находился в углу комнаты между столом и оконно-балконной рамой.

— В том месте обнаружены поврежденные огнем фрагменты музыкальной колонки, — рассказал государственный судебный эксперт управления специальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску Александр Балобан. — Вместе с тем при осмотре и детальном изучении обстановки было найдено двухстороннее косметическое зеркало, одна из сторон которого имела сферическую вогнутую поверхность, предназначенную для получения увеличенного изображения и способную фокусировать солнечные лучи. Хозяин квартиры припомнил, что на колонке стояла картонная коробка с изображением черного цвета.

По результатам проведенных исследований (в том числе колонки) судебный эксперт-пожаротехник пришел к выводу, что причиной возникновения пожара явилась фокусировка солнечных лучей вогнутой стороной зеркала. При этом горючей средой могла стать та самая коробка.

— Практика показывает, что сконцентрированные солнечные лучи иногда могут воспламенить легкогорючие предметы и материалы и вызвать пожар, — отметил Балобан. — Для этого необходимы солнечные лучи, предмет, способный их фокусировать, и горючий материал. Также обязательным является строго определенное взаимное положение солнца, фокусирующего предмета и горючего материала, развитие в точке фокусирования лучей соответствующей температуры.

В экспертной практике случаи, когда технической причиной пожара становится фокусировка солнечных лучей, происходят крайне редко. Например, в прошлом году в Бресте случился пожар в квартире, где объектом, сфокусировавшим солнечные лучи, была оставленная на балконе трехлитровая банка с березовым соком.

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