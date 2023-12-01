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Арестович, Шойгу и Лавров синхронизировались

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 1.12.2023, 15:04
  • 5,776
Арестович, Шойгу и Лавров синхронизировались
Алексей Арестович

Совпадение?

Глава Минобороны России выступил на совещании, на котором заявил, что ВСУ за полгода контрнаступления якобы «потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения», а российские военные расширяют зоны контроля на территории спецоперации. Как бы в подтверждение его слов появилась информация, что российский флаг якобы «установили над одним из последних домов на юго-западной окраине Марьинки», а ранее ВС РФ якобы «выбили ВСУ из населенного пункта Артемовское в «ДНР».

Цифры «потерь ВСУ» называл не только Шойгу, но и Арестович, который оценил их «в 200-300 тысяч человек». Видимо, за все время «невойны». Это в целом коррелируется с российскими «данными». «Итог» всех этих речей подвел Лавров на саммите глав МИД ОБСЕ в Скопье, заявив, что «Россия не видит никаких причин, по которым цели СВО должны пересматриваться».

Понятно, что к любым цифрам и словам от Минобороны России стоит относиться с большой аккуратностью. Легендарные «брифинги» Конашенкова научили даже самых ярых «патриотов».

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