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В каких цветах надо украсить елку, чтобы привлечь удачу в год Дракона

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  • 1.12.2023, 15:34
  • 1,926
В каких цветах надо украсить елку, чтобы привлечь удачу в год Дракона

Зеленый Деревянный Дракон – знак мудрости, силы и смелости.

Наступил сезон подарков, горячих напитков, рождественских мелодий, мишуры и подготовки к зимним праздникам. Символом 2024 за восточным зодиаком является Зеленый Деревянный Дракон – знак мудрости, силы и смелости.

Украшение новогодней елки – одна из самых приятных зимних традиций. Это прекрасная возможность собраться всей семьей и провести уютный вечер в кругу самых родных.

В каких цветах украсить елку, чтобы привлечь успех и благополучие в следующем году, говорится в материале OBOZ.UA.

Цвета новогодней елки-2024

При украшении елки часто обращают внимание на цвета, символизирующие символ года. Дракон любит все оттенки зеленого. Праздничную атмосферу создаст традиционное сочетание зеленого с красным. Идеальным цветом будет и золотистый.

Например, елка в зелено-золотистых или серебристых тонах выглядит довольно минималистично, но стильно. При этом эксперты не советуют подбирать сразу все оттенки зеленого – лучше выбрать для декора один.

Говорят, что сочетание красного и золотого на елке – это вечная классика, которая выглядит всегда уместно. Эти цвета также символизируют благосостояние, богатство, семейный уют.

К декору можно добавить белые, желтые и ярко-синие оттенки.

Нежелательные цвета

Спокойные цвета могут не понравиться Дракону – они не гармонируют с его ярким темпераментом. Поэтому следует избегать следующих цветов:

коричневый;

фиолетовый;

темно-желтый;

черный;

темно-серый.

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