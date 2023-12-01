В каких цветах надо украсить елку, чтобы привлечь удачу в год Дракона

В каких цветах надо украсить елку, чтобы привлечь удачу в год Дракона4
- 1.12.2023, 15:34
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Зеленый Деревянный Дракон – знак мудрости, силы и смелости.
Наступил сезон подарков, горячих напитков, рождественских мелодий, мишуры и подготовки к зимним праздникам. Символом 2024 за восточным зодиаком является Зеленый Деревянный Дракон – знак мудрости, силы и смелости.
Украшение новогодней елки – одна из самых приятных зимних традиций. Это прекрасная возможность собраться всей семьей и провести уютный вечер в кругу самых родных.
В каких цветах украсить елку, чтобы привлечь успех и благополучие в следующем году, говорится в материале OBOZ.UA.
Цвета новогодней елки-2024
При украшении елки часто обращают внимание на цвета, символизирующие символ года. Дракон любит все оттенки зеленого. Праздничную атмосферу создаст традиционное сочетание зеленого с красным. Идеальным цветом будет и золотистый.
Например, елка в зелено-золотистых или серебристых тонах выглядит довольно минималистично, но стильно. При этом эксперты не советуют подбирать сразу все оттенки зеленого – лучше выбрать для декора один.
Говорят, что сочетание красного и золотого на елке – это вечная классика, которая выглядит всегда уместно. Эти цвета также символизируют благосостояние, богатство, семейный уют.
К декору можно добавить белые, желтые и ярко-синие оттенки.
Нежелательные цвета
Спокойные цвета могут не понравиться Дракону – они не гармонируют с его ярким темпераментом. Поэтому следует избегать следующих цветов:
коричневый;
фиолетовый;
темно-желтый;
черный;
темно-серый.