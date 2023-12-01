Лавров в Скопье нахамил журналистке 6 1.12.2023, 15:45

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И заговорил о «развале ОБСЕ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Скопье нахамил журналистке. Он также заговорил о «развале ОБСЕ», намекнув, что «функционирование этой структуры теперь не имеет смысла».

Об этом сообщает obozrevatel.com. В частности, Лавров заявил, что он теперь не заинтересован в борьбе за сохранение ОБСЕ.

«Главное чувство – безразличие. Мне, например, безразлично, что будет происходить с этой организацией», – сказал он.

Кроме того, на уточняющий вопрос корреспондентки «Немецкой волны» о том, означают ли эти слова возможность выхода Россия из ОБСЕ, Лавров ответил хамством, заявив, что она якобы извращает слова.

«Я не знаю, где вы получали образование журналиста», – сказал он.

На ее встречную реплику о том, что это неправда и она спросила именно о планах России, Лавров ответил: «Я знаю, что у вас в Германии принято разжевывать все журналистам, у нас оставляют место для интерпретаций».

Стоит отметить, что Сергей Лавров на саммите ОБСЕ, проходящем 30 ноября в Скопье, Северная Македония, откровенно поддержал войну и военные преступления как инструмент влияния на внешнюю политику.

Во время выступления главы МИД РФ Лаврова в ОБСЕ 30 ноября несколько делегатов покинули зал. Среди представителей бойкотировавших выступление страны-агрессора были Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина.

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