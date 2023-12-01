Белорусский МАЗ опять сгорел в Санкт-Петербурге 6 1.12.2023, 15:57

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Пожар произошел на выезде из парка.

Утром 1 декабря в Санкт-Петербурге загорелся автобус МАЗ-206, принадлежащий АО «Третий парк», сообщает «Деловой Петербург».

Пожар произошел на выезде из парка на Благодатной улице. Автобус ехал на маршрут, пассажиров внутри не было.

«Предварительная причина — возгорание электропроводки со стороны кабины водителя, то есть внутри салона, не в моторном отсеке», – заявили в пресс-службе «Третьего пути». Очаг был в отсеке, где находится электрика и коммутационное оборудование, добавил перевозчик.

Сообщения о возгораниях автобусов МАЗ поступают из России регулярно. Особенно много таких случаев в Санкт-Петербурге. В начале августа в городе приостанавливали эксплуатацию 137 белорусских автобусов. (Оправдываться решил даже Александр Лукашенко https://charter97.org/ru/news/2023/9/21/564684/). Сначала он назвал это случайностью, потом попытался связать с происками конкурентов, а затем возложил ответственность за пожары на обслуживающую организацию, якобы это люди, которые автобуса не видели.

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