закрыть
1 декабря 2023, пятница, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский МАЗ опять сгорел в Санкт-Петербурге

6
  • 1.12.2023, 15:57
  • 2,266
Белорусский МАЗ опять сгорел в Санкт-Петербурге

Пожар произошел на выезде из парка.

Утром 1 декабря в Санкт-Петербурге загорелся автобус МАЗ-206, принадлежащий АО «Третий парк», сообщает «Деловой Петербург».

Пожар произошел на выезде из парка на Благодатной улице. Автобус ехал на маршрут, пассажиров внутри не было.

«Предварительная причина — возгорание электропроводки со стороны кабины водителя, то есть внутри салона, не в моторном отсеке», – заявили в пресс-службе «Третьего пути». Очаг был в отсеке, где находится электрика и коммутационное оборудование, добавил перевозчик.

Сообщения о возгораниях автобусов МАЗ поступают из России регулярно. Особенно много таких случаев в Санкт-Петербурге. В начале августа в городе приостанавливали эксплуатацию 137 белорусских автобусов. (Оправдываться решил даже Александр Лукашенко https://charter97.org/ru/news/2023/9/21/564684/). Сначала он назвал это случайностью, потом попытался связать с происками конкурентов, а затем возложил ответственность за пожары на обслуживающую организацию, якобы это люди, которые автобуса не видели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип