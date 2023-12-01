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Прекрасный момент: Жданов заявил об атаке на Крымский мост

  • 1.12.2023, 15:58
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Прекрасный момент: Жданов заявил об атаке на Крымский мост

Шторм разрушил водные преграды.

Сейчас выдается прекрасный момент, чтобы атаковать Крымский мост - шторм фактически разрушил все водные преграды. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов.

«У нас есть силы и средства для того, чтобы его повреждать, причем регулярно, несмотря на боновые заграждения. Кстати, сейчас прекрасный момент - шторм снял фактически все водные преграды, они разрушены. РФ даже спутники пытается глушить над Крымом, чтобы западные разведки не зафиксировали отсутствие водных заграждений с западной стороны моста», - отметил он.

По его мнению, то, что мост не атакуют, - скорее, больше политическое, чем военное решение.

«Мы бы могли терроризировать этот мост. Тем более, что конструкция настолько сложная в технологическом плане, что любые взрывы на этом мосту могут приводить к остановке его работы и к длительным ремонтам или восстановительным работам», - добавил Жданов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко согласился с тем, что сейчас боновые ограждения не настолько эффективны, как были до шторма. А вот, есть ли на данный момент необходимый ресурс для атаки моста - известно только соответствующим спецслужбам Украины, заявил эксперт.

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