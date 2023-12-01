Путин жидковат в коленках Анатолий Несмиян

1.12.2023, 17:00

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Анатолий Несмиян

Для него норма — напакостить и тихонечко шмыгнуть в кусты.

Все-таки жидковат в коленках нынешний главнокомандующий на знаковые и символьные жесты. Проведи он сейчас парад в Севастополе - и можно было бы делать сравнение с парадом 7 ноября 1941 года.

Но проще приехать в безопасный пока Санкт-Петербург и там показывать свой героизм.

Вообще, на будущее нужно категорически закрыть высшую власть для людей с психологией, присущей работникам спецслужб. Для них норма - по-мелкому напакостить, отравить, взорвать, «цап-царапнуть», обмануть и тихонечко шмыгнуть в кусты, отказываясь от всего. Это не плохо и не хорошо - это такая работа. В конце концов, кому-то нужно делать и её.

Но для государственного деятеля это поведение выглядит постыдным и совершенно неприемлемым. Для политика понятие о чести и достоинстве должно все-таки быть приоритетным. Люди с бегающими глазками пусть занимаются профильной работой, а государством все-таки должны управлять люди с нравственными ориентирами, а не их отсутствием.

Анатолий Несмиян, Telegram

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