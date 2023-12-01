ВСУ ударили по «администрации» оккупантов в Херсонской области
- 1.12.2023, 17:16
Здание сильно повреждено.
ВСУ ударили по «администрации» оккупантов в оккупированном поселке Новая Маячка на левобережной части Херсонской области, расположенном в двадцати километрах по прямой от свободного правого берега Днепра.
Об этом со ссылкой на местных жителей сегодня сообщил Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный».
«Прилет по зданию так называемой администрации», — подписали администраторы фото с последствиями атаки.
На обнародованных фотографиях видно, что здание сильно повреждено. А характер разрушений позволяет предположить, что это высокоточные снаряды от реактивной системы залпового огня HIMARS.
Информации о потерях интервентов и коллаборантов пока нет.