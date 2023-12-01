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ВСУ ударили по «администрации» оккупантов в Херсонской области

  • 1.12.2023, 17:16
ВСУ ударили по «администрации» оккупантов в Херсонской области

Здание сильно повреждено.

ВСУ ударили по «администрации» оккупантов в оккупированном поселке Новая Маячка на левобережной части Херсонской области, расположенном в двадцати километрах по прямой от свободного правого берега Днепра.

Об этом со ссылкой на местных жителей сегодня сообщил Телеграмм-канал «Донбасс Оперативный».

«Прилет по зданию так называемой администрации», — подписали администраторы фото с последствиями атаки.

На обнародованных фотографиях видно, что здание сильно повреждено. А характер разрушений позволяет предположить, что это высокоточные снаряды от реактивной системы залпового огня HIMARS.

Информации о потерях интервентов и коллаборантов пока нет.

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