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«Это грозит России бунтом»: эксперт рассказал, что развалит армию РФ

  • 1.12.2023, 18:15
«Это грозит России бунтом»: эксперт рассказал, что развалит армию РФ

Среди оккупантов нарастают негативные настроения.

Украинские военные наносят российскому оккупационному войску большие потери как в личном составе, так и в военной технике и боеприпасах. Поскольку у страны-агрессора России не хватает танков и бронетехники, то она решает свои проблемы с помощью живой силы. И из-за этого среди российских захватчиков нарастают негативные настроения.

В один момент такое психологическое давление на оккупантов сработает, и это грозит России бунтом. Украина сейчас должна работать над тем, чтобы такой момент наступил как можно скорее. Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью «Главреду».

«Если у России на определенном участке фронта не хватает танков и бронетехники, она решает свои проблемы с помощью живой силы. Она будет нести всё больше потерь, что определенным образом скажется на настроениях в ее войсках. Среди военных начнутся разговоры о нехватке танков и артиллерии, а также о том, почему их бросают в такие бои», – отметил Мусиенко.

По словам эксперта, российские оккупанты регулярно узнают об успешных ударах украинской армии по их складам с боеприпасами и личному составу. И это не может не сказываться на психологическом состоянии врагов.

«Например, где-то под Авдеевкой, Купянском или Лиманом одно из подразделений пожалуется на то, что нет ротации и не подвозят боекомплект. В ответ им скажут: по одному складу на оккупированной территории прилетела ракета из HIMARS, по другому – ракета Storm Shadow. А еще глубже, на территории России, взорвали железную дорогу, сошел с рельсов поезд и также прилетело по складу. Это психологическое давление, и в какой-то момент оно сработает. Надо работать над тем, чтобы такой момент наступил. Нужно максимально давить на врага», – подытожил Мусиенко.

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