Миф Путина разрушен: российские пропагандисты запаниковали из-за настроений в Крыму 1.12.2023, 18:55

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Количество сторонников Украины на полуострове растет.

Российские пропагандисты признали, что в аннексированном Крыму широко распространены проукраинские настроения и большое количество местных жителей очень ждут возвращения Украины. Z-патриоты признаются, что им страшно от такого количества сторонников Украины вокруг, и они призывают применять к украинцам самые жестокие меры и репрессии.

Об этом рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский на своем YouTube-канале.

В частности, известный Z-пропагандист Сергей Веселовский, который сам живет в Крыму и поддерживает войну РФ против Украины, пожаловался, что его ненавидят собственные земляки, которые угрожают ему за его пропутинскую позицию.

«Как интересно получается. В 2014 году российская государственная пропаганда утверждала, что в Крыму вообще практически нет украинцев. Крым русский, там все за Россию и все в едином порыве сходили на референдум и проголосовали за воссоединение с РФ. И вот прошли годы, и теперь те же самые пропагандисты жалуются, что кругом враги, которые ждут прихода украинской армии», – отметил Казанский.

На другом пропагандистском крымском телеканале «Крым 24» предложили депортировать всех неугодных украинцев, которые несогласны с оккупацией.

«Не важно, что они делают. Если ты просто не согласен с войной против своей страны, то тебе грозит выселение из собственного дома просто за позицию», – сказал журналист.

Таким образом, по сути, Россия требует от всех жителей Крыма думать по методичке, по инструкции.

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