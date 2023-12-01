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Еще один крупный завод отправляет работников на «длинные каникулы»

  • 1.12.2023, 19:05
Еще один крупный завод отправляет работников на «длинные каникулы»

Это отразится на зарплатах.

Для работников БЕЛАЗ в 2024 году собираются устроить длинные выходные в январе и мае. Это предусмотрено утвержденным графиком работы в 2024 году.

На заводе поясняют, что рабочие дни решили перенести «для эффективной работы производства и благоприятных условий отдыха».

Те заводчане, которые трудятся на пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать с 30 декабря по 7 января. Рабочие дни 3, 4 и 5 января переносятся на 23 марта, 14 сентября и 14 декабря соответственно.

Также на этом заводе будут длинные выходные в мае — с 9 по 14-е. Рабочий день 10 мая намерены перенести на 4 мая. Напомним, в целом по стране 10 мая будет рабочим днем.

8 ноября, как и в целом по стране, на БЕЛАЗ будут отрабатывать 16 ноября.

Напомним, ранее о «длинных каникулах» в январе и мае объявил также МТЗ.

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