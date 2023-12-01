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Депутаты парламента Молдовы провели пикет в поддержку белорусских политзаключенных

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  • 1.12.2023, 19:44
Депутаты парламента Молдовы провели пикет в поддержку белорусских политзаключенных

Они пришли к посольству Беларуси в Кишиневе.

Депутаты парламента Молдовы пришли к посольству Беларуси в Кишиневе, сообщает правозащитный центр «Весна».

Пикет устроили участники парламентской группы в поддержку демократической Беларуси. Своими плакатами на румынском, английском и русском языках депутаты напомнили о политических заключенных в стране.

Одно из посланий они посвятили правозащитнику и лауреату Нобелевской премии Алесю Беляцкому, еще один плакат — умершим в тюрьмах общественному деятелю Витольду Ашурку и художнику Алесю Пушкину.

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