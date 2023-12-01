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США топят нефтяной теневой флот Путина

  • 1.12.2023, 19:56
США топят нефтяной теневой флот Путина

США ввели санкции против троих нарушителей ценового потолка для российской нефти.

 

США в последнее время несколько раз грозили заняться теневым флотом, который возит российскую нефть в нарушение ценового потолка. В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов предприняло новые меры против тех, кто пытается обойти санкции, пишет The Moscow Times.

Санкции введены против трех компаний – владельцев танкеров, которые «перевозили российскую нефть Urals по цене дороже $70 за баррель после того, как был введен потолок», и при этом «пользовались [финансовыми] услугами лиц из США». Это:

- Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ, владелец танкера NS Champion;

- Streymoy Shipping Limited из ОАЭ, владелец танкера Viktor Bakaev («Виктор Бакаев»);

- HS Atlantica из Либерии, владелец танкера HS Atlantica.

У компаний и танкеров, попавших под санкции, блокируются активы в США, лицам из США запрещено с ними сотрудничать.

«Обеспечение исполнения требований ценового потолка для российской нефти – главный приоритет Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции», – заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

В октябре-ноябре США ввели санкции против первых пяти танкеров, что быстро привело к снижению цены закупки нефти в России и увеличению затрат на ее транспортировку. Вашингтон также запросил информацию у 30 судоходных компаний примерно о сотне танкеров.

Вашингтон будет делать все от него зависящее, чтобы к концу десятилетия вдвое сократить доходы России от нефти и газа, заявил Financial Times Джеффри Пайатт, помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам: «Цель этих санкций – изменить поведение России и сделать так, чтобы, когда установится какой-то мир [в Украине]… Путин не мог в течение трех-четырех лет перевооружиться, подготовив себя и свои вооруженные силы к третьему этапу вторжения».

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