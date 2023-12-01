В Минске водители не договорились, кому проезжать первым, в итоге стояли оба 6 1.12.2023, 20:01

2,386

Проезд оказался заблокирован.

Разъезд в узком дворе — это зачастую поиск компромисса. Двое водителей на улице Ольшевского в Минске к компромиссу не пришли, в итоге стояли оба.

Видео Onlíner прислал читатель.

— Встретился с этим водителем во дворе. Уступать или проехать дальше он не захотел, а предложил уехать мне. На мои слова о том, что я еду по правилам и должен уступить он, водитель закрыл авто и ушел. Причем ушел не в жилой дом, а куда-то через дорогу. ГАИ ждать у меня не было времени, а так хотелось, — отметил автор видео.

По правилам дорожного движения, если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу (п. 98). Также необходимо помнить правила остановки и стоянки транспортных средств.

Ситуацию затрудняло то, что Kia Sportage на видео — тоже припаркован. Соответственно, проезд оказался заблокирован.

— Есть другой выезд, там дворы сквозные. Я постоял какое-то время, затем отъехал задним ходом. Вопрос в другом: человек едет в левой полосе, хочет повернуть. Почему было не проехать вперед два метра? Я бы уехал, и спокойно бы мы разъехались. А он вышел, не стал, по сути, ничего выяснять, просто ушел, оставив машину и перекрыв двор. Мне трудно такое понять, — говорит собеседник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».