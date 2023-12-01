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ЦАХАЛ поразил около 200 террористических целей в Газе после возобновления боевых действий

  • 1.12.2023, 20:30
ЦАХАЛ поразил около 200 террористических целей в Газе после возобновления боевых действий

Израильские самолеты работают и на севере, и на юге сектора Газа.

Израильская армия рассказал о первых результатах операции в секторе Газа, возобновленной в 7 утра после нарушения ХАМАСом условий гуманитарной паузы, пишут «Детали».

Министр Бени Ганц обратился к гражданам Израиля:

«На прошлой неделе мы подготовились к расширению кампании, исходя из необходимости вернуть похищенных и признания того, что мы должны изменить реальность как на Юге, так и на Севере», — сказал Ганц.

На севере страны пока все более-менее спокойно. А вот в секторе Газа ЦАХАЛ действует уже в полную силу. Используется авиация и даже флот: ракетный корабль сегодня атаковал вспомогательные цели в Газе.

Всего за 9 часов боев были поражены более 200 террористических объектов. Самолеты работают и на севере, и на юге сектора Газа, в том числе в городах Хан-Юнис и Рафиах.

Из сухопутных войск в боях участвуют уже четыре дивизии: 162-я, 36-я, 252-я и дивизия «Газа». Успешно поражены командные пункты террористов, уничтожаются туннели и заминированные здания.

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