Рынок труда Беларуси столкнулся с аномальной ситуацией 1.12.2023, 20:40

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Что не так с наймом и увольнениями.

В октябре белорусские организации приняли на работу 59,8 тысячи человек, а уволили на 350 работников больше. С начала года экономика потеряла более 58 тысяч работающих, следует из официальных данных Белстата, отмечает «Зеркало».

Рынок труда активно теряет работников вот уже много месяцев. С начала года разница между уволенными и нанятыми превысила 58 тысяч — на столько работающих стало меньше.

Казалось, что ситуация улучшилась в августе и сентябре, когда найм превышал увольнения. Но в октябре увольнения снова превысили найм. Разница пока не вернулась к весенним масштабам — уволенных было всего на 350 человек больше, чем нанятых.

Между тем бизнес жалуется на дефицит работников, в первую очередь — квалифицированных специалистов.

Тем временем число вакансий в целом по стране на 1 декабря превышает 137,6 тысячи.

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