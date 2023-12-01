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Сколько стоит встретить Новый год в белорусских санаториях?

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  • 1.12.2023, 21:54
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Сколько стоит встретить Новый год в белорусских санаториях?

Цены кусаются.

В новогодние и рождественские праздники в санаториях Беларуси планируется принять около 24 тысяч человек. Программы пребывания рассчитаны от 3 до 14 дней, но наиболее популярны двухнедельные путевки и туры выходного дня. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александра Цая.

Программы, по словам Александра Цая, начинаются по-разному: у одних с 25 декабря, у других – с 31-го. При этом праздничные фуршеты практически сформированы уже во всех санаториях.

– Стоимость полноценного новогоднего банкета с концертной программой, караоке и другими культурно-массовыми мероприятиями составит порядка Br226, – отметил эксперт. – В среднем по здравницам цена варьируется от Br140 до Br320.

Один день пребывания на отдыхе в праздничный период обойдется гостю в среднем в 115 рублей.

– Цена незначительно, но выше за счет повышенного спроса, – резюмирует Александр Цай.

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