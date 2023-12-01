Военный эксперт: После шторма Крымский мост стал хорошей целью для ракет
- 1.12.2023, 22:57
Непогода в Крыму поможет Силам обороны Украины в проведении операций.
В течение последней недели ноября на Крымском полуострове бушевала непогода, повредившая также и военные объекты оккупантов. Таким образом природа посылает оккупантам месседж, что их военное присутствие на полуострове неуместно.
Об этом «24 Каналу» рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. По его убеждению, погода создала благоприятные условия для действий против оккупационных войск на полуострове.
Как погода наказывает Россию
Такого шторма, по словам Свитана, в Крыму не было последние 150 лет. В последний раз нечто подобное произошло в 1854 году, когда в Крымской войне британско-французская эскадра потеряла около 30 кораблей из-за "большой бури".
Тогда российский император говорил, что "буря хорошо послужила" России. На этот раз стихия обернулась против нее, ведь из-за шторма россияне потеряли боновые заграждения и боевых дельфинов.
- Пока Россия не восстановит свои заграждения, Украина имеет окно возможностей для того, чтобы нанести удар по Керченскому мосту и Севастопольской бухте. Думаю, сейчас этим вопросом занимаются в Службе безопасности, – предположил Свитан.
Напомним, что Украина сумела повредить Крымский мост морскими дронами 17 июля 2023 года. Именно для защиты против подобных атак оккупанты установили специальные боны в Керченском проливе. В то же время шторм, по мнению военного эксперта, создает благоприятные условия не только для дроновых, но и ракетных атак.