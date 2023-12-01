Военный эксперт: После шторма Крымский мост стал хорошей целью для ракет 1.12.2023, 22:57

Непогода в Крыму поможет Силам обороны Украины в проведении операций.

В течение последней недели ноября на Крымском полуострове бушевала непогода, повредившая также и военные объекты оккупантов. Таким образом природа посылает оккупантам месседж, что их военное присутствие на полуострове неуместно.

Об этом «24 Каналу» рассказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. По его убеждению, погода создала благоприятные условия для действий против оккупационных войск на полуострове.

Как погода наказывает Россию

Такого шторма, по словам Свитана, в Крыму не было последние 150 лет. В последний раз нечто подобное произошло в 1854 году, когда в Крымской войне британско-французская эскадра потеряла около 30 кораблей из-за "большой бури".

Тогда российский император говорил, что "буря хорошо послужила" России. На этот раз стихия обернулась против нее, ведь из-за шторма россияне потеряли боновые заграждения и боевых дельфинов.

- Пока Россия не восстановит свои заграждения, Украина имеет окно возможностей для того, чтобы нанести удар по Керченскому мосту и Севастопольской бухте. Думаю, сейчас этим вопросом занимаются в Службе безопасности, – предположил Свитан.

Напомним, что Украина сумела повредить Крымский мост морскими дронами 17 июля 2023 года. Именно для защиты против подобных атак оккупанты установили специальные боны в Керченском проливе. В то же время шторм, по мнению военного эксперта, создает благоприятные условия не только для дроновых, но и ракетных атак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».