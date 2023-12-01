За три месяца Полина Шарендо-Панасюк получила более 100 денежных переводов 1.12.2023, 23:39

Полина Шарендо-Панасюк

Сейчас политзаключенная ждет апелляцию в СИЗО Гомеля.

Последние полтора месяца переписка с родными политзаключенной и активисткe гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк была запрещена. Ни от нее, ни до нее писем не было. Поэтому родные очень волновались, где она и что с нею, рассказал «Радыё Рацыя» муж Полины Андрей Шарендо:

- Все это время Полина писала письма, и нам, и друзьям и знакомым. Но их просто не пропускала цензура. То же самое и мы писали ей письма, но ни одно не прошло. Не прошли даже те письма, где были фотографии детей. Мы хотели сейчас воспользоваться возможностью ослабления условий содержания Полины и прислать хоть минимальное количество фотографий. Ведь она не видела наших детей уже почти три года.

Во время встречи с матерью после полутора месяцев неизвестности, политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк передала благодарность всем, кто поддержал ее в течение трех месяцев пребывания в гомельском СИЗО. Это придало физически истощенной Полине сил.

- За 3 месяца Полина получила более 100 денежных переводов. Также для нее пришло более 50 посылок из разных городов. Это колоссальная поддержка, которую видят не только те, кто с ней сидит, простые заключенные, но и администрация СИЗО, которая вынуждена относиться к Полине по-другому. Они понимают, что к ней есть большое внимание.

По словам Андрея Шарендо, Полина передала также, что нужно всем, кто на свободе, бороться дальше. Иначе страдания политзаключенных будут напрасными.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк находится в неволе с 3 января 2021 года.

15 декабря состоится апелляционный суд. Пока же до суда Полина находится в СИЗО, то ее можно поддержать все так же денежными переводами и бандеролями.

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