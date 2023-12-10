В Беларуси не будут работать банковские карты 10.12.2023, 2:30

Возможны трудности при оплате товаров и услуг.

В Беларуси в понедельник, 11 декабря, ночью будут недоступны операции по банковским платежным картам. Об этом сообщает пресс-служба Банковского процессингового центра (БПЦ).

С 03.00 до 06.00 Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании. Поэтому у владельцев карточек могут возникнуть проблемы с оплатой товаров и снятием наличных. Могут не работать карточки при проведении операций через терминалы, киоски самообслуживания и банкоматы. Ограничения коснутся банков, которые подключены к оборудованию БПЦ.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Банк «Решение», «Цептербанк», «БТА Банк».

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