The New York Times: В Европе опасаются того, что может сделать Трамп 10.12.2023, 4:00

Экс-президент США и ранее угрожал вывести страну из НАТО.

Правительства европейских стран серьезно обеспокоены тем, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом не только окончательно остановит помощь Украине, но также может сознательно развалить НАТО. Об этом ряд европейских дипломатов и должностных лиц рассказали The New York Times (перевод - «Униан») на условиях анонимности.

Издание отмечает, что на протяжении всего времени существования Североатлантического альянса как «республиканские», так и «демократические» президенты США видели в этой организации инструмент приумножения силы и влияния Америки на мировой арене.

Однако Дональд Трамп ясно дал понять, что он видит НАТО только как черную дыру, через которую европейцы извлекают американские ресурсы. И этого мнения Трамп придерживается уже более двух десятилетий.

Уже став президентом, он неоднократно угрожал выходом США из Альянса, если Европа не увеличит свои расходы на оборону. В новой предвыборной кампании, которая сейчас набирает обороты, Трамп пока очень мало говорил о своих намерениях. Однако его официальный предвыборный веб-сайт содержит следующее предложение:

«Мы должны завершить процесс, который мы начали при моей администрации, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО».

При этом и сам Трамп, и его соратники отказываются раскрывать конкретное содержание этой фразы. Европейские союзники США обеспокоены этим обстоятельством.

NYT утверждает, что европейские послы и представители аналитических центров «совершали паломничества» к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях. Источники утверждают, что по крайней мере один иностранный дипломат – посол Финляндии Микко Хаутала – контактировал напрямую с Трампом и обсуждал с ним тему НАТО.

Как рассказали NYT более полудюжины нынешних и бывших европейских дипломатов, в правительствах их стран поднимается тревога, что возвращение Трампа может означать не просто отказ от Украины, но и более широкое отступление Америки с европейского континента и распад Североатлантического альянса.

- В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны нашей нации, — сказал бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, отставной американский генерал Джеймс Г. Ставридис.

Интервью с нынешними и бывшими дипломатами показали, что европейские чиновники в основном не знают, как обращаться с Трампом, кроме как вернуться к предыдущей игре лести. Ожидается, что более мелкие страны, которые больше боятся нападения России, будут пытаться купить милость Трампа, увеличивая свои заказы на американское оружие или — как это сделала Польша во время его президентства — совершая грандиозные акты лести, в частности предлагая назвать военную базу Форт Трамп в обмен на постоянное присутствие американцев там.

Как отмечает NYT, на текущем этапе предвыборной кампании Трамп сосредоточен на уголовных делах против него и на победе над своими конкурентами-республиканцами на первичных выборах. Поэтому он редко говорит о НАТО, даже в частном порядке.

- Среди бушующих сомнений можно сказать одно: первая сфера, где потенциальное возвращение господина Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис, – это Украина и альянс западных демократий, которые поддерживают ее защиту от вторжения России, – пишет издание.

Экс-помощница генсека НАТО Камилла Гранд

- Он не собирается этого делать (выходить из НАТО). Но то, что он сделает, это заставит людей платить больше, и я думаю, что это будет приятная новость для многих людей, — убежден сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Такого же мнения придерживается и последний советник по национальной безопасности при Трампе-президенте Роберт О'Брайен.

Но Джон Болтон, консервативный "ястреб", занимавший пост советника по национальной безопасности с 2018 по 2019 год, написал в своих мемуарах, что Трампа приходилось неоднократно отговаривать от выхода из НАТО. В интервью Болтон сказал, что "у меня нет никаких сомнений", что на втором сроке Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО.

С юридической точки зрения вопрос о том, мог ли Трамп в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из НАТО, вероятно, будет оспорен. Конституция требует согласия Сената для ратификации договора, но опускает процедуры его аннулирования. Это привело к дебатам о том, могут ли президенты делать это самостоятельно или им нужно разрешение законодателей. Есть только несколько судебных прецедентов по этому вопросу, ни один из которых не является окончательным.

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