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«Оригинального Путина нет с сентября этого года»

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  • 10.12.2023, 8:40
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«Оригинального Путина нет с сентября этого года»

На выборы в России идет «Василич».

В России на следующих выборах в президенты вместо Путина будет баллотироваться его двойник. Его, в частности, в РФ кулуарно называют «Василич».

Об этом в рамках единственного телемарафона заявил кандидат психологических наук, полиграфолог Дмитрий Попов.

По его словам, у Путина может быть так называемая акцентуация характера, которая называется «социопатия». То есть он не испытывает эмпатии к другим людям. И он пытается себя противопоставить всей окружающей среде с приобретением из этого любых бонусов.

«Я бункерного варианта, то есть оригинального не видел с сентября этого года, со встречи с Эрдоганом. После этого был двойник. На видео, где кто-то из «ДНР» разговаривал с Путиным и уговаривал его идти на президента – это тоже двойник, в России его называют «Василич». Там есть определенная история, когда патриарх Кирилл с трибуны почему-то назвал путина «Василичем». Относительно него – я не могу сказать, что этот человек каким-то образом отличается психически или физически. Это человек, отвечающий даже не 71 году, а 60+. Это человек младше оригинального Путина», — рассказал Дмитрий Попов.

Он также добавил, что тот Путин, который был на встрече с Эрдоганом, действительно испытывает проблемы со здоровьем.

«И есть определенные проблемы с умственной деятельностью, то есть ему очень тяжело работать президентом Российской Федерации. Это видно даже на камеры. Но сейчас будет выбираться именно двойник, а не сам «обладатель колец», — подчеркнул политолог.

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