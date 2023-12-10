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ВСУ взяли в плен русского оккупанта из шоу «Пусть говорят»

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  • 10.12.2023, 8:46
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ВСУ взяли в плен русского оккупанта из шоу «Пусть говорят»
Даниила Галущенко

В РФ он был приговорен к 13 годам колонии.

Защитники Украины взяли в плен российского оккупанта Даниила Галущенко, приговоренного в РФ к 13 годам строгого режима. Преступника посадили за покушение на убийство и вымогательство в особо крупных размерах, но за участие в СВО пообещали освободить от отбывания наказания и снять обвинения.

Видео допроса 28-летнего захватчика оказалось в распоряжении OBOZ.UA. Он рассказал, что был обвинен еще в 2016 году. Тогда оккупант жил с девушкой, с которой решил разойтись, чтобы встречаться с другой.

Родственники пострадавшей обвинили его в покушении на убийство бывшей любимой, утверждает, что безосновательно. Далее, мол, «повесили» еще статью о вымогательстве в особо крупных размерах – чтобы точно не отвертелся от тюрьмы. А потом, жаловался захватчик, пошли на телешоу «Пусть говорят», чтобы получить деньги за свою историю.

Галущенко рассказал, что, находясь за решеткой, в августе 2023 года получил предложение поучаствовать в «СВО» и заключил контракт на 6 месяцев.

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