Немецкие социал-демократы открестились от Путина 10.12.2023, 8:53

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Прежняя политика СДПГ в отношении Кремля была признана ошибочной.

Депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) признали некорректность своей предыдущей политики в отношении страны-агрессора России под руководством диктатора Владимира Путина. Они заверили, что твердо стоят на стороне Украины.

Об этом заявил лидер СДПГ Ларс Клингбайль, сообщило издание n-tv. По его словам, было «ошибкой не дистанцироваться от путинской системы раньше».

Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених подчеркнул, что «полностью недооценил» имперское мышление кремлевского диктатора.

Однако Мютцених отверг все попытки дискредитировать политику партии по отношению к РФ и в очередной раз призвал использовать дипломатические возможности для прекращения конфликтов.

Партийное руководство отметило, что «не всегда правильно оценивало события последних лет». Там признали, что надежды на демократизацию РФ, которой должно было способствовать усиление экономических связей, было ошибкой. В результате Германия «стала односторонне зависимой от России с точки зрения энергетической политики».

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