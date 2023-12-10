Брестчанин в магазине пообещал ни за что не платить и сдержал слово 2 10.12.2023, 8:57

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Что было дальше?

Брестчанин пришел в магазин и сразу предупредил, что платить за покупки не будет. На выходе, когда его все-таки попросили рассчитаться за целый пакет продуктов, мужчина достал молоток и ударил охранника по голове. Итог — приезд милиции и уголовное дело, рассказали в неофициальном телеграм-канале силовиков.

Все началось с того, что нетрезвый 66-летний брестчанин пришел в магазин за продуктами. Уже на входе он заявил охраннику, что рассчитываться за товары не будет. Услышав такое, сотрудник начал за ним внимательно приглядывать.

Действительно, набрав себе в пакет продуктов, пенсионер как ни в чем не бывало пошел мимо кассы к выходу. Охранник сделал ему замечание и потребовал оплатить товары, на что мужчина демонстративно начал выбрасывать продукты из пакета.

Затем он достал из кармана кухонный молоток и ударил им сотрудника магазина по голове. Очевидцы позвонили в милицию.

Теперь у брестчанина «уголовка» за насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения (ст. 366 УК).

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