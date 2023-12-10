закрыть
10 декабря 2023, воскресенье, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Брестчанин в магазине пообещал ни за что не платить и сдержал слово

2
  • 10.12.2023, 8:57
  • 2,952
Брестчанин в магазине пообещал ни за что не платить и сдержал слово

Что было дальше?

Брестчанин пришел в магазин и сразу предупредил, что платить за покупки не будет. На выходе, когда его все-таки попросили рассчитаться за целый пакет продуктов, мужчина достал молоток и ударил охранника по голове. Итог — приезд милиции и уголовное дело, рассказали в неофициальном телеграм-канале силовиков.

Все началось с того, что нетрезвый 66-летний брестчанин пришел в магазин за продуктами. Уже на входе он заявил охраннику, что рассчитываться за товары не будет. Услышав такое, сотрудник начал за ним внимательно приглядывать.

Действительно, набрав себе в пакет продуктов, пенсионер как ни в чем не бывало пошел мимо кассы к выходу. Охранник сделал ему замечание и потребовал оплатить товары, на что мужчина демонстративно начал выбрасывать продукты из пакета.

Затем он достал из кармана кухонный молоток и ударил им сотрудника магазина по голове. Очевидцы позвонили в милицию.

Теперь у брестчанина «уголовка» за насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения (ст. 366 УК).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд