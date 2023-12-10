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«Буду сидеть»: Арестович заявил о возвращении в Украину

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  • 10.12.2023, 9:02
  • 4,680
«Буду сидеть»: Арестович заявил о возвращении в Украину
Алексей Арестович

Но сначала хочет завершить «два проекта» за границей.

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который выехал за границу, заявил, что он не боится возвращаться в Украину, несмотря на открытые против него уголовные дела. По его словам, в Украине у него есть работа адвоката.

Об этом Арестович сказал в интервью эстонскому изданию Postimees, которое было опубликовано 8 декабря. Он заверил, что вернется в Украину после того, как завершит работу над двумя своими «проектами» на Западе.

«Первый – это неформальный политический проект для формирования мнений на Западе. Я бы назвал это проект открытия глаз. Второй проект – прямо оборонительный, но, когда он созреет, о нем будет объявлено публично», – рассказал Арестович.

Он отметил, что оба проекта требуют его постоянного присутствия за границей.

«Как только все это будет закончено, я вернусь в Украину и меня не остановят никакие уголовные дела, никакие заявления Данилова и прочие глупости. Ну, посадят в СИЗО, значит будем сидеть в СИЗО», – заявил бывший советник главы ОП.

Напомним, что в Украине против бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения.

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