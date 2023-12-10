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Зеленский отправился в Аргентину и по пути провел историческую встречу

  • 10.12.2023, 9:15
  • 1,974
Зеленский отправился в Аргентину и по пути провел историческую встречу

Она стала первой в истории отношений двух государств.

В субботу, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где примет участие в инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея.

По дороге глава украинского государства совершил остановку в Кабо-Верде, где провел историческую встречу с премьер-министром республики Жозе Улиссешу Коррея-и-Силви.

О визите президент Украины сообщил в Telegram. Он отметил, что эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между странами.

Глава государства пояснил, что Кабо-Верде помогает Украине на площадке ООН и поддерживает важные для нас резолюции. Президент поблагодарил премьера страны за поддержку гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и пригласил приобщиться к имплементации Украинской формулы мира.

Также Зеленский проинформировал собеседника о неудачных попытках России воспрепятствовать гражданскому судоходству в Черном море. Глава украинского государства отметил, что после перезапуска альтернативного «зернового коридора» им уже транспортировали более 7 млн тонн продовольствия.

В конце Зеленский пригласил Жозе Улиссешу Коррея-и-Силви посетить Украину с визитом.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Зеленский, вероятно, приедет в Буэнос-Айрес, чтобы лично присутствовать на инаугурации президента Хавьера Милея. Украинский президент был внесен в список гостей сразу во время организации, но сначала были сомнения, что он примет приглашение, учитывая, что его страна находится в состоянии войны.

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