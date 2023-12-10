Появились последние фото с Кивой перед его ликвидацией 2 10.12.2023, 9:35

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Ильи Кива

Предатель Украины выглядел озадаченным.

Обнародованы фото депутата-предателя Ильи Кивы в московском ресторане незадолго до его убийства.

Экс-депутат Верховной Рады, предавший Украину, вел довольно праздный образ жизни в Москве.

Незадолго до ликвидации его видели в ресторане в Москве.

Несколько фото с Кивой сделали посетители люксового ресторана «Пушкин» в московском ГУМе.

И радостным предатель там не выглядел, был чем-то сильно озадачен, отмечает dialog.ua.

Вскоре после этого отдыха Кива был ликвидирован в подмосковном закрытом отеле «Величъ Кантри Клаб».

По данным источников, туда экс-депутат переехал несколько месяцев назад, так как сильно боялся за свою жизнь.

Территория отеля ограждена высокими заборами и была под охраной, но это не спасло Киву.

Вечером 6 декабря неизвестные ликвидировали его выстрелом в голову во время прогулки по парковой зоне.

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