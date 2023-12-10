Появились последние фото с Кивой перед его ликвидацией

Появились последние фото с Кивой перед его ликвидацией2
- 10.12.2023, 9:35
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Предатель Украины выглядел озадаченным.
Обнародованы фото депутата-предателя Ильи Кивы в московском ресторане незадолго до его убийства.
Экс-депутат Верховной Рады, предавший Украину, вел довольно праздный образ жизни в Москве.
Незадолго до ликвидации его видели в ресторане в Москве.
Несколько фото с Кивой сделали посетители люксового ресторана «Пушкин» в московском ГУМе.
И радостным предатель там не выглядел, был чем-то сильно озадачен, отмечает dialog.ua.
Вскоре после этого отдыха Кива был ликвидирован в подмосковном закрытом отеле «Величъ Кантри Клаб».
По данным источников, туда экс-депутат переехал несколько месяцев назад, так как сильно боялся за свою жизнь.
Территория отеля ограждена высокими заборами и была под охраной, но это не спасло Киву.
Вечером 6 декабря неизвестные ликвидировали его выстрелом в голову во время прогулки по парковой зоне.