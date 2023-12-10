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СМИ: Верховный главарь ХАМАСа сбежал с севера Газы на юг анклава

  • 10.12.2023, 9:42
  • 2,298
СМИ: Верховный главарь ХАМАСа сбежал с севера Газы на юг анклава
Яхья Синвар

В гуманитарной колонне.

Главарь палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар во время военной операции Израиля сбежал из северной части анклава в южную в гуманитарной колонне, сообщило в субботу, 9 декабря, издание The Times of Israel со ссылкой на телерадиокомпанию Kan.

По словам осведомленного в деталях дела израильского чиновника, Синвар сбежал из северной Газы в начале боевых действий, спрятавшись в гуманитарном конвое, который направлялся на юг.

Как говорится в сообщении, Синвар сбежал из города Газа и направился в город Хан-Юнис на юге анклава на автомобиле, который обеспечивал «гуманитарное прикрытие».

По оценкам Израиля, лидер ХАМАС все еще находится в одном из тоннелей, пролегающих под Хан-Юнисом.

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