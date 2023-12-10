Мобилизация в Украине по-новому: три важных вопроса 10.12.2023, 10:18

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Не все изменения украинцам по вкусу.

В Украине на законодательном уровне обсуждаются новые подходы к мобилизации – над будущим документом активно работают парламентарии и военные.

В обществе уже озвучивается ряд возможных изменений и не все украинцам ко вкусу.

Своим взглядом по поводу изменений в законодательство по вопросам мобилизации в эфире «Апостроф TV» поделился украинский адвокат Ростислав Кравец:

Мобилизация силовых структур

Вот буквально на этой неделе мы услышали историю с муниципальным караулом в Запорожье. У меня очень большой вопрос к существованию вообще муниципального караула как структуры. Почему этот муниципальный караул не мобилизуют - это подготовленные крепкие ребята, готовые к обороне Украины.

Что касается полиции, НАБУ, ГБР и т.д. – нужно взвешенно подходить к штату. Но прежде нужно наладить военный учет и проводить надлежащую подготовку граждан Украины к защите своей страны.

Демобилизация

Мы видим, что военных не хватает. Мы говорим не о потерях, а о большой нехватке военных. Ключевое не в том, чтобы демобилизовать, а в оказании должной медицинской и психологической помощи, ротации и замене. Если это будет – будет все хорошо.

На сегодняшний день также не решен вопрос с срочниками. Те законопроекты, поторые подаются, предлагают следующее: мы срочников увольняем со службы, в течение пяти дней они должны стать на военный учет и их сразу мобилизуют. То есть те ребята, которые в 19 лет пошли на срочную службу в ВСУ, сейчас не могут участвовать в боевых действиях. Но их хотят, условно говоря, уволить со службы и привлекать к боевым действиям.

А вопрос демобилизации очень рано поднимать с точки зрения обороны государства. Но людям нужно отдохнуть, и этот вопрос нужно решать немедленно. Однако меня возникает такое впечатление, что депутаты себе что-то там думают, поставили ту же Безуглую, она себе что-то сказала, потом это в обществе обсудили, рассосалось и все. А нужно разрешать ситуацию на фронте с нехваткой людей быстро и эффективно.

Нужен комплексный подход, а не еженедельные постановления Кабмина, которыми постоянно меняют порядок выплат военным, какие-то выговоры или отстранения. А нужно заниматься тем, чтобы армия сражалась и люди были мотивированы.

Рекрутинг

Что касается ситуации с рекрутингом. Простой пример, записался человек на работу в штаб обеспечения, а затем его бросают на штурмовые действия. Есть немало случаев, когда человек проходил обучение за границей на той или иной технике, а их направляют в штурмовики. Кто за это понесет ответственность?

Вот сейчас рассказывают, что человек запишется на ту или иную деятельность. А кто ему даст гарантии, что условного водителя или оператора дрона не бросят на штурмовые действия? Никаких гарантий нет. Но человек уже подписывает контракт. Будет ли в этом случае мотивация его подписывать? Поэтому прежде всего нужно, чтобы государство выполняло свои обязанности, а не пыталось манипулировать. То есть ты подписал контракт – и иди штурмуй. Это армия, это война, которая все спишет. И ничего, что подавался на водителя или еще кого-нибудь там.

А что касается гарантий, то надо понимать, что это война. И нельзя гарантировать человеку, что ты записываешься на дроны и не пойдешь штурмовиком. А у нас насмотрелись американские фильмы или начитались красивые американские книги о том, как там происходит рекрутинг. У нас такого количества людей нет, и это невозможно физически сделать.

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