Один служил в армии США: что известно о сыновьях певца-путиниста Шуфутинского 4 10.12.2023, 10:40

6,042

Стало известно, почему артист избегает «политических тем».

У 75-летнего российского шансонье Михаила Шуфутинского, который является поклонником «крымнаша» и занесен в базу «Миротворца», сыновья почему-то не воюют на стороне армии РФ. 51-летний россиянин с «исконно русским» именем Дэвид отсиживается в Москве, тогда как его 49-летний брат Антон живет в «недружественной» Америке, пишет obozrevatel.com.

Младший наследник исполнителя еще и является офицером американской армии и много лет был военным врачом. Свои политические взгляды они предпочитают держать при себе, ведь на двоих воспитывают 7 детей, не всем из которых хочется жить в России.

Только дедушка до сих пор притворяется «патриотом» России, хотя и не слишком активно поддерживает так называемую «СВО». Шуфутинский до 2022 года стал фигурантом базы «Миротворец», как лицо, въезжающее на территорию оккупированного Крыма с целью заработка.

После полномасштабного нападения он игнорировал преступную политику Кремля. Только раз артист набросился на пропагандистов, когда они спросили у знаменитости, что он думает о войне.

«Зачем меня трогать? Я – гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю на русском. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Она заканчивается», – заявил путинист в 2022 году.

До недавнего времени он молчал о детях, ведь факт проживания младшего сына в США пришлось бы объяснять Z-патриотам, которые, в конце концов, все же заставили шансонье отвечать. Артист выдал, что был против службы своего младшего сына в армии, но какой-то «обрабатывавший их рекрут» якобы заставил Антона Шуфутинского пойти в «морские котики».

«Мы думали, что Антон пойдет в медицинское, а он вдруг приходит и говорит: «Хочу пойти в армию». Появился рекрут, который их обрабатывал, офицер в хорошей форме. Я спросил, почему он принял такое решение, сын сказал: «Хочу доказать всем и себе, что я настоящий мужчина». Я понял, что лапша, которую рекрут ему навешал на уши, пришлась по душе», – оправдался певец.

Как бы то ни было, Антон Шуфутинский не один год помогал американским солдатам, потом некоторое время руководил отделом одной из фармацевтических компаний, стал преподавателем в университете Филадельфии, защитил степень доктора наук и создал семью с американкой.

О старшем сыне известно поменьше. Он родился в Магадане, но учиться уехал в Калифорнию. В юности Дэвид вернулся в Россию и попробовал себя в роли актера и продюсера. Следует сказать, что карьера у него не сложилась.

Даже 22-летний внук Шуфутинского стал успешнее отца. Сын Дэвида Ной – «гордость» шансонье. Под сценическим именем Westside Gravy он исполняет рэп на английском и иврите, а живет в Штатах.

Шуфутинский говорил, что финансово поддерживает творчество Ноя, но петь с ним не готов. Кстати, младшую внучку Ханну исполнитель тоже любил, но, похоже, только до 6 лет. Именно в этом возрасте дедушка забрал девочку из солнечной Калифорнии и отправил в российскую школу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».