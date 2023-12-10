«Люди, сидящие в дорогих московских ресторанах, не понимают, какое цунами надвигается на Россию» 4 10.12.2023, 10:50

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Любая синица в руках завтра грохнется об пол и обернется черным лебедем.

Известный блогер — о социальном взрыве, который может возникнуть в любой момент.

«Просуществует ли путинская Россия до конца 2024 года?» — задается вопросом известный российский блогер Дмитрий Чернышев и сам же отвечает:

— Маловероятно.

Ткань государства прохудилась и начинает рваться во многих местах. Усталость от войны, бунты на фронте, техногенные аварии, социальный взрыв, дороговизна, выборы, нищета, неповиновение, дезертирство, мобилизация, мигранты, преступность, диверсии, инвалиды, саботаж, Чечня, Дагестан, инфляция, санкции, санкции, санкции…

Чем сильнее тянуть резину, тем больнее будет удар. С оттяжкой.

Люди, сидящие в дорогих московских ресторанах, не понимают, какое цунами надвигается на Россию.

Кончаются деньги, кончаются запасы, кончаются люди, кончается терпение. Поводом для социального взрыва может стать что угодно — любая синица в руках завтра грохнется об пол и обернется черным лебедем.

У путинской России нет ни одного хорошего сценария развития событий. И продолжать войну нельзя — казавшиеся бесконечными советские запасы уже заканчиваются, солдат не хватает, снарядов не хватает, техники не хватает, денег не хватает.

Украине даже не надо идти в атаку на «Линию Суровикина» и штурмовать Перекоп. Достаточно крепко сидеть в обороне и продолжать свою тактику «тысячи порезов». И российский фронт рухнет. Так во время Первой Мировой войны немцы капитулировали, хотя ни один вражеский солдат не вошел на территорию Германии.

И заканчивать войну нельзя — Украина не согласится. Но даже если война закончится, сотни тысяч фронтовиков вернутся домой и спросят: за что погибли сотни тысяч людей? За руины Бахмута? За промзону Авдеевки? Ну как? Защитили русских на Донбассе? Отодвинули НАТО от границы? Если целью войны является лучший мир, чем довоенный, то стал ли этот мир лучше?

И даже если Трамп в Америке победит, санкции с агрессора никто не снимет. А под санкциями Россия не выживет.

У Путина нет ни одного хорошего решения. Как у витязя на распутье. Налево пойдешь — ужасный конец. Направо пойдешь — полный конец. Прямо пойдешь — вообще конец. На месте останешься — прямо тут и накроют.

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