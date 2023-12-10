«Кто надул Путина?»: россияне в шоке от новых снарядов 1 10.12.2023, 11:07

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Боеприпасы были получены из «дружественной страны».

Российские захватчики жалуются на бракованные артиллерийские снаряды производства Северной Кореи, которые в авральном порядке поступают в подразделения оккупантов.

Об этом пишет Defense Express.

Россияне решили исследовать северокорейские заряды к 152-мм снарядам с «маркировкой» NDT-3 после «систематического разлета по дальности». В результате оказалось, что в случайно отобранных боеприпасах с одинаковой маркировкой используются разные виды пороха, связи которого вообще имеют разный вес.

Более того, не во всех боеприпасах вообще находился так называемый «размеднитель», то есть свинцовая проволока, предназначенная для уменьшения замедления канала ствола из-за использования снарядов с медным ведущим пояском. На некоторых снарядах также имеются следы вскрытия герметичных крышек.

И эти «изъяны» нашлись в пяти снарядах, то есть при довольно незначительной выборке, что говорит о тотальном браке «импортных» боеприпасов.

На практике это приводит, как известно, к неравномерному разлету снарядов, что означает уменьшение точности огня. А это прямое увеличение расходов боеприпасов на одну задачу, то есть и на большее время для его выполнения. Преодолеть это можно уменьшением дальности огня, но это автоматически приводит к еще большим потерям.

Кроме того, больший расход боеприпасов уменьшает ресурс пушек, что приводит к еще большему расходу боеприпасов из-за их большего разлета.

Также, как известно, КНДР находится в изоляции и под всеми возможными санкциями, поэтому где именно их «оборонпром» берет компоненты для создания порохов и какое их реальное качество, трудно себе представить.

Хотя понятно, что каждый такой боеприпас, даже бракованный, все равно опасен.

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