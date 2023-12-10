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«От этих известий правитель заболел и скоропостижно скончался»

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  • 10.12.2023, 11:23
  • 2,322
«От этих известий правитель заболел и скоропостижно скончался»

Поучительная в белорусском контексте история.

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассказал историю о том, что людей не стоит недооценивать:

— Я как-то уже рассказывал как император Констанций II превратил выдуманного врага в настоящего. Но я тогда не рассказал, с чего все началось. Так сегодня исправлюсь.

Император был подозрительным человеком. Он в принципе не верил никому, но меньше всего верил своим родственникам. Истребил двоих родных братьев, восьмерых двоюродных, семерых племянников и двоих дядей.

Остался можно сказать сиротинушкой. Один только родной человек у него и уцелел на всем белом свете – его двоюродный брат Юлиан. Констанций почему проявил такой несвойственный ему недостаток бдительности? Потому что император считал своего родственника человек бесполезным и беспомощным.

Юлиан был нервным молодым человеком, который занимался науками, искусством и философией. Книжки, опять же любил читать. Ну то есть, глупостями всякими интересовался. А серьезными делами, вроде интриг или войны, не интересовался совсем. Поэтому ни император, ни его придворные не принимали Юлиан всерьез.

А с другой стороны, чтобы выглядеть устойчивой в глазах подданных любой власти нужно демонстрировать, что у нее есть преемственность. А Юлиан был единственным выжившим императорским родственником. (Детей у Констанция не было). Поэтому император назначил Юлиана своим наследником и отправил на северную границу воевать с германскими варварами.

Расчет был на то, что ничего хорошего этот любитель литературы себе не навоюет. А только больше опозорится. Люди будут над ним смеяться и никому не придет в голову поменять теперешнего императора на такого бесполезного наследника.

Юлиан отправился на войну и там вдруг выяснилось, что бесполезный философ неплохо так умеет воевать. Он мало того, что отбил варварские набеги, так еще и трижды прошелся по варварским землям огнем и мечом. Взял штурмом почти сорок варварских городов. Принес римскому оружию такую славу, которой у римского оружия уже давно не случалось.

Ну и ты же не думаешь, что после этого император проникся к своему наследнику уважением и благодарностью, правда? Правильно делаешь, что не думаешь. Потому что цель войны против варваров состояла не в том, чтобы победить варваров. Цель войны против варваров состояла в том, чтобы опозорить Юлиана.

Сначала император вообще не хотел верить в достижения своего родственника. Ну и придворные, которые всегда знают чего хочет император, всячески поддерживали Констанция в этом убеждении. Высмеивали прическу Юлиана, обзывали обезьяной в пурпуре. Говорили, что воевать он не умеет, воюет неправильно, а варвары, которых он победил, это были ненастоящие варвары, а так. Слабаки какие-то.

Но потом военные успехи родственника приобрели такой масштаб, что императору стало уже не до смеха. Ну а дальше в принципе уже известно. По совету друзей император приказал Юлиану отослать армию в его распоряжение. Армия с этим не согласилась, провозгласила императором Юлиана и двинулась на Константинополь. От этих неприятных известий император заболел и скоропостижно скончался.

Потому что как ни зачищай вокруг себя политическую поляну всех все равно не зачистишь. И беда часто приходит с той стороны, откуда ее вообще не ждешь.

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