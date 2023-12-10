Роковые яйца Виталий Гинзбург, kasparov.ru

10.12.2023, 11:32

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Может получится конфуз, как у Лукашенко.

Не прошло и нескольких дней, как 14 Генеральных прокуроров из США решительно взялись за СМИ из-за признаков поддержки терроризма в их действиях.

Поскольку для Генерального Прокурора России борьба с экстремизмом – это повседневное дело, он решил взяться за яйца. Но на этом благородном поприще есть несколько проблем. Ясное дело, что для этого сейчас самое подходящее время.

Во-первых, трудящиеся попросили Путина продолжить службу на галерном флоте. Но в ситуации с яйцами не все однозначно. То ли по яйцам мы догнали, а возможно и даже немного обогнали Америку и это можно представить народу в качестве достижения, то ли это опять происки Байдена.

Во-вторых, если это происки Госдепа, то, стало быть, можно заняться любимым делом и как минимум найти иностранных агентов с их роковыми яйцами и представить их народу в качестве врагов.

В-третьих, под это можно устранить отдельные перегибы и переложить яйца от врагов к друзьям.

Есть, правда, одна проблема.

Если посмотреть на рейтинг производителей, то оказывается, что лидеры в производстве яиц уже и так сконцентрированы вокруг Питера, там даже есть приближенные к вождям и друзьям вождей и даже Сбербанк уже взялся за крупнейшего производителя, но как-то не совсем аккуратно и даже что-то разбил.

Таким образом, может за них придется брать, например, Германа Грефа и еще каких-то уважаемых людей. Не очень понятно как это будет смотреться на фоне защиты традиционных ценностей. Но с этим я уверен они как-то справятся.

Главное, чтобы не получилось как в Беларуси.

Несколько лет назад Александр Лукашенко уже брался за яйца. Но как он сам сказал, только взялся за них, сразу масло пропало.

Если дело пойдет таким образом, то кто тогда будет бороться с экстремизмом?

Виталий Гинзбург, kasparov.ru