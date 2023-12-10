«После такого позора генерал Теплинский должен подать в отставку» 3 10.12.2023, 11:43

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ВСУ разбили на левом берегу Днепра штурмовую группу 104-й дивизии РФ.

На левом берегу Днепра в Херсонской области россияне за сутки потеряли не менее 10 единиц техники.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Птицы Мадяра» опубликовал отчет из Крынок, в котором говорится о значительных потерях россиян.

Лобовой штурм позиций ВСУ на левобережье Днепра закончился грандиозными потерями для оккупационной армии РФ, подтверждает издание dialog.ua.

Об этом сообщает и российский телеграм-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с офицерами группировки «Днепр» ВС РФ.

«Ситуация в районе Крынок продолжает ухудшаться… Лобовые штурмы без надлежащей артиллерийской и авиационной поддержки заканчиваются с печальным, но вполне закономерным результатом: противник удерживает свои позиции, мы же теряем людей и технику», - пишет российский ресурс.

По его данным, в ходе штурма 9 декабря оккупанты из 104-й штурмовой дивизии ВС РФ потеряли в районе Крынок четыре танка, два БМД-4, а также БТР-82А.

Ресурс также подтвердил большие потери в живой силе, однако число называть не стал.

После вчерашнего штурма, уверяет российский канал, ВСУ не были отброшены даже на метр.

В произошедшем ресурс винит командующего группировкой «Днепр» ВС РФ генерала Теплинского. Его подозревают, среди прочего, в работе на Украину.

«Либо он полный дурак, (...), либо у него стоит приказ свыше уничтожить плацдарм противника к определенной дате, и он его бездумно исполняет, наплевав на жизни наших солдат… Может, генерал Теплинский таким образом играет на руку противнику и намеренно уничтожает элиту русской армии в бессмысленных мясных штурмах? (...) Мы не слишком уверены, что после такого позора генерал Теплинский готов подать в отставку, хотя должен как минимум это сделать, если у него осталась хоть капля офицерской чести», - написал российский военный канал.

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