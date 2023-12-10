ВСУ накрыли плотным огнем россиян возле Клещиевки
- 10.12.2023, 11:45
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Мощный артиллерийский удар показали на видео.
Украинские воины накрыли артиллерией российских оккупантов. Защитники показали видео боевой работы на Бахмутском направлении.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».
Воины показали, как накрыли плотным огнем артиллерии российских пехотинцев в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Защитники не раскрыли точные потери врага.