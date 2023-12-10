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ВСУ накрыли плотным огнем россиян возле Клещиевки

  • 10.12.2023, 11:45
  • 1,586
ВСУ накрыли плотным огнем россиян возле Клещиевки

Мощный артиллерийский удар показали на видео.

Украинские воины накрыли артиллерией российских оккупантов. Защитники показали видео боевой работы на Бахмутском направлении.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Воины показали, как накрыли плотным огнем артиллерии российских пехотинцев в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Защитники не раскрыли точные потери врага.

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