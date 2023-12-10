Учительница из Гданьска: Не верится, что все это происходит в соседнем государстве 1 10.12.2023, 11:55

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Почему польские школьники и студенты пишут письма в поддержку белорусских политзаключенных.

Гражданскую ответственность у детей и подростков воспитывают по-разному в разных странах. Пока в Беларуси по указанию сверху открывают военно-патриотические классы и заставляют смотреть «правильные» фильмы, польские школьники и студенты пишут письма в защиту белорусских политзаключенных.

Марафон проходит ежегодно по всему миру по инициативе всемирной организации Amnesty International в канун 10 декабря, когда отмечают День прав человека.

В Польше в этом году к акции присоединились сотни культурных и образовательных учреждений.

Об инициативе рассказывают волонтеры и учителя истории.

27 ноября к акции подключилась Общеобразовательная музыкальная школа I и II ступени им. Феликса Нововейского из Гданьска.

— В нашей школе мы призываем писать письма об освобождении Анджея Почобута, белорусского журналиста с польскими корнями, активиста Союза поляков Беларуси и политзаключенного, — рассказала «Салідарнасці» учительница истории Катажина Кватер. — В Польше многие знают Анджея как журналиста Gazeta Wyborcza, следили за его деятельностью.

Многим близки его взгляды. Анджей — демократ, публицист, неудобный властям Беларуси за свою оппозиционную деятельность. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Как и все цивилизованное сообщество, мы считаем этот приговор нарушением прав человека. Не верится, что все это происходит прямо у нашей границей, в соседнем государстве.

Катажина Кватер говорит, что письма пишут лицам, принимающим решения, которые могут реально повлиять на судьбу героев.

Письма в защиту Анджея Почобута адресуют лично Лукашенко.

«Я обращаюсь к вам с просьбой о немедленном и безоговорочном освобождении узника совести Анджея Почобута, — говорится в форме письма, которую переписывают все желающие от своего имени. — Анджей Почобут был приговорен к 8 годам лишения свободы по политизированному делу.

Выдвинутые против него обвинения безосновательны. Приговор является формой возмездия за его журналистскую деятельность и активизм на благо польского меньшинства.

Это грубо нарушает обязательства Беларуси в сфере защиты прав человека. Журналистская статья о событиях не может рассматриваться как разжигание ненависти или призыв к действиям во вред Беларуси.

Анджей всего лишь выполнил свою важную работу, без которой не может быть свободы слова.

Беларусь обязана уважать свободу слова и свободу собраний. Члены гражданского сообщества, включая оппозицию, должны иметь право мирно собираться и открыто выражать свое мнение, не рискуя и не опасаясь ареста. Призываю положить конец преследованию правозащитников и освободить Анджея Почобута и всех других узников совести из белорусских тюрем».

Такая солидарность, считает Катажина Кватер, развивает социальную и гражданскую ответственность у молодежи, показывает молодым людям, что, объединившись, можно добиться результатов.

— Миллионы людей по всему миру пишут письма в поддержку тех, чьи права нарушены, кто несправедливо заключен в тюрьму, подвергается пыткам, лишен связи со своими семьями, лишен права на медицинскую помощь.

Я благодарна руководству нашей школы, что мы тоже присоединились к этой акции. Школьный совет помог распространить информацию.

Всю эту неделю письма пишут ученики и преподаватели. Также родители наших учеников приходят написать письмо и приносят нам марки с конвертами. Я очень горжусь всеми этими людьми.

Больше 50 писем с просьбой об освобождении Анджея Почобута и всех белорусских политзаключенных написали только в этой школе.

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