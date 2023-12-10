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Российский летчик «Бес», таинственно расстрелянный в Воронеже, не выжил

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  • 10.12.2023, 12:04
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Российский летчик «Бес», таинственно расстрелянный в Воронеже, не выжил

Загадочность инцидента вызвала панику в РФ.

Власти РФ пытаются скрыть информацию о расстреле в Воронеже военного летчика под позывным «Бес».

Пострадавшего не смогли спасти, он скончался в больнице. Об этом сообщил российский телеграм-канал Fighterbоmber, связанный с военной авиацией РФ, передает Диалог.UA.

«Чуда не случилось. От полученных ранений «Бес» скончался в одной из больниц города, где врачи сутки боролись за его жизнь… Похороны Евгения пройдут в понедельник… Вечного полета, брат», - написал Z-канал вечером 9 декабря.

Он уверяет, что погибший - пилот боевого вертолета «Ми-8» ВКС РФ Евгений Бестужев-Рюмин, который принимал активное участие в агрессии против Украины.

В феврале 2022 года он, в частности, совершал высадку на украинском аэродроме Гостомель под Киевом. Тогда его борт был подбит из ПЗРК, но оккупант выжил.

В последнее время он тренировал летчиков РФ в академии ВВС.

Сам расстрел, уверяет Fighterbоmber, случился вечером в минувшую пятницу, 8 декабря. Власти РФ, что важно, опровергли информацию о расстреле оккупанта.

И российский канал сильно негодует по этому поводу. «Правительство области официально опровергло информацию о расстреле летчика… Я, кстати, толковый, если мне приватно объяснить, в чем секретный секрет данного события, я пойму, я прощу», - написал Fighterbоmber.

А тем временем в пропагандистских ресурсах РФ распространяются панические настроения, они начали подозревать, что украинские спецслужбы начали охоту на российских пилотов.

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