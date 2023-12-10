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На гомельском рынке продают «самую модную шапку от мороза»

  • 10.12.2023, 12:09
  • 1,198
На гомельском рынке продают «самую модную шапку от мороза»

Головной убор вызывает странные ассоциации.

На гомельском «Прудковском рынке» заметили необычную шапку. В ней точно будет тепло, а вот как воспримут окружающие новинку — вопрос.

Как шутит (а может и нет) автор ролика, у «самой модной шапки от мороза» есть и название: «Угадай, кто я». Стоит такой предмет гардероба 15 рублей. Или «почти даром», как восклицает мужчина.

Правда в комментариях под видео одна из подписчиц написала, что такая же на центральном рынке стоит 10 рублей. Некоторые вспоминают «лихие 90-е» и милицию.

@ivanovich_by #гомель #прудковскийрынок #добрагавечарамыизбеларуси #беларусь🇧🇾 #настроение #зима #юмор#почтидаром ♬ оригинальный звук - Игорь

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