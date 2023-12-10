На гомельском рынке продают «самую модную шапку от мороза»
- 10.12.2023, 12:09
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Головной убор вызывает странные ассоциации.
На гомельском «Прудковском рынке» заметили необычную шапку. В ней точно будет тепло, а вот как воспримут окружающие новинку — вопрос.
Как шутит (а может и нет) автор ролика, у «самой модной шапки от мороза» есть и название: «Угадай, кто я». Стоит такой предмет гардероба 15 рублей. Или «почти даром», как восклицает мужчина.
Правда в комментариях под видео одна из подписчиц написала, что такая же на центральном рынке стоит 10 рублей. Некоторые вспоминают «лихие 90-е» и милицию.
@ivanovich_by #гомель #прудковскийрынок #добрагавечарамыизбеларуси #беларусь🇧🇾 #настроение #зима #юмор#почтидаром ♬ оригинальный звук - Игорь