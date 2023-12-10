В Гродненской области внезапно появились целые выводки волков 10 10.12.2023, 12:27

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иллюстративное фото

Откуда — никто не знает.

В Гродненском районе животная аномалия: на территориях сельхозкооператива «Озеры» зубры начали вытеснять косуль из нажитых веками мест обитания. Причина, считает руководитель кооператива Александр Шишко, может быть и в росте популяции волков.

По словам Александра Шишко, в последнее время в регионе увеличились случаи встречи с волком. Откуда животные появились — неизвестно, но успели «принести немало бед охотничьему хозяйству».

Руководитель «Озер» отмечает: раньше в этих местах появлялись так называемые проходные волки, но с появлением заборов на границе они осели на постоянное место жительства.

Волчье логово обнаружено около деревни Стриевки в Гродненском районе: расставленные десять фотоловушек зафиксировали целые выводки зверя.

Теперь популяцию волков «корректируют» егеря, выманимая животных характерным подвыванием. Уже убито семеро животных.

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