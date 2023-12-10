закрыть
10 декабря 2023, воскресенье, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вот, что осталось»: русский оккупант показал безумные потери после штурма Авдеевки

12
  • 10.12.2023, 12:35
  • 7,308
«Вот, что осталось»: русский оккупант показал безумные потери после штурма Авдеевки

Он единственный выжил из своего подразделения в развороченном лесу.

Военнослужащий РФ снял на видео последствия штурма украинской Авдеевки. Он единственный выжил из своего подразделения.

Военный показал посадку на Авдеевском направлении, где была разбита его группировка. Вокруг него тела погибших сослуживцев, обломанные деревья, а также комья земли.

«Здесь все, что осталось от нас. Я разорванный весь… Сколько нас полегло. Лес весь «размоченный», - говорит за кадром россиянин, демонстрируя апокалиптические кадры.

Судя по ролику, его группировка была уничтожены артиллерийским огнем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд