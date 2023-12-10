«Вот, что осталось»: русский оккупант показал безумные потери после штурма Авдеевки 12 10.12.2023, 12:35

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Он единственный выжил из своего подразделения в развороченном лесу.

Военнослужащий РФ снял на видео последствия штурма украинской Авдеевки. Он единственный выжил из своего подразделения.

Военный показал посадку на Авдеевском направлении, где была разбита его группировка. Вокруг него тела погибших сослуживцев, обломанные деревья, а также комья земли.

«Здесь все, что осталось от нас. Я разорванный весь… Сколько нас полегло. Лес весь «размоченный», - говорит за кадром россиянин, демонстрируя апокалиптические кадры.

Судя по ролику, его группировка была уничтожены артиллерийским огнем.

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