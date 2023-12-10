Белорусская железная дорога перешла на новый график движения поездов 10.12.2023, 12:42

Что изменилось?

С 00.00 10 декабря Белорусская железная дорога перешла на новый график движения поездов.

Новый график сформирован в соответствии с решениями «совета по железнодорожному транспорту государств содружества» и будет действовать в течение года, пишет БелТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

Он предполагает:

курсирование 1 140 грузовых поездов ежесуточно;

увеличение числа грузовых поездов и весовых норм на основных направлениях вывоза белорусских экспортных грузов в направлении РФ;

на пограничных участках между Октябрьской железной дорогой РЖД и БЖД предусмотрено движение соединенных поездов повышенного веса;

предусмотрено 89 маршрутов контейнерных поездов в направлении Беларусь – Россия и далее в страны Азии и Китай, в порты Северо-Западного региона РФ, в транзитном сообщении Европа – Россия – Китай в рамках инициативы «Один пояс, один путь»;

всего предусмотрено курсирование 762 пассажирских поездов;

сохранены размеры движения поездов в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы, Мурманска и Самары;

сокращено время в пути на 17 часов и изменен маршрут следования поезда Минск – Архангельск. Пассажиры данного поезда смогут совершить поездку в Ярославль и Вологду через Москву;

возможность проезда из Минска до Минеральных Вод и Нижнего Новгорода;

всего в новом графике движения в международном сообщении предусмотрено курсирование 52 поездов формирования БЖД и РЖД;

по территории Беларуси предусмотрено курсирование более 700 поездов. Минск и областные центры, крупные города страны свяжут более 60 поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом;

по пятницам и воскресеньям назначен новый поезд межрегиональных линий №623/624 по маршруту Витебск – Минск – Витебск;

продлен маршрут поезда межрегиональных линий №635 Минск – Пинск до станции Брест-Центральный с остановками в районных центрах Иваново, Дрогичин, Кобрин, Жабинка;

организовано курсирование 72 поездов городских линий и около 500 поездов региональных линий экономкласса для перевозок пассажиров более чем по 50 направлениям.

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