Белорусская железная дорога перешла на новый график движения поездов
- 10.12.2023, 12:42
Что изменилось?
С 00.00 10 декабря Белорусская железная дорога перешла на новый график движения поездов.
Новый график сформирован в соответствии с решениями «совета по железнодорожному транспорту государств содружества» и будет действовать в течение года, пишет БелТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.
Он предполагает:
курсирование 1 140 грузовых поездов ежесуточно;
увеличение числа грузовых поездов и весовых норм на основных направлениях вывоза белорусских экспортных грузов в направлении РФ;
на пограничных участках между Октябрьской железной дорогой РЖД и БЖД предусмотрено движение соединенных поездов повышенного веса;
предусмотрено 89 маршрутов контейнерных поездов в направлении Беларусь – Россия и далее в страны Азии и Китай, в порты Северо-Западного региона РФ, в транзитном сообщении Европа – Россия – Китай в рамках инициативы «Один пояс, один путь»;
всего предусмотрено курсирование 762 пассажирских поездов;
сохранены размеры движения поездов в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы, Мурманска и Самары;
сокращено время в пути на 17 часов и изменен маршрут следования поезда Минск – Архангельск. Пассажиры данного поезда смогут совершить поездку в Ярославль и Вологду через Москву;
возможность проезда из Минска до Минеральных Вод и Нижнего Новгорода;
всего в новом графике движения в международном сообщении предусмотрено курсирование 52 поездов формирования БЖД и РЖД;
по территории Беларуси предусмотрено курсирование более 700 поездов. Минск и областные центры, крупные города страны свяжут более 60 поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом;
по пятницам и воскресеньям назначен новый поезд межрегиональных линий №623/624 по маршруту Витебск – Минск – Витебск;
продлен маршрут поезда межрегиональных линий №635 Минск – Пинск до станции Брест-Центральный с остановками в районных центрах Иваново, Дрогичин, Кобрин, Жабинка;
организовано курсирование 72 поездов городских линий и около 500 поездов региональных линий экономкласса для перевозок пассажиров более чем по 50 направлениям.