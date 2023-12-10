Женщина показала гениальный метод, как за три минуты очистить микроволновку 2 10.12.2023, 12:54

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Потрясающее видео.

Микроволновая печь - один из приборов на кухне, где часто собирается много грязи, и его трудно удалить. Женщина поделилась лайфхаком, который поможет быстро удалить даже старые загрязнения, а приготовить его легко дома, ведь все нужное всегда есть в доме каждого.

Опытная уборщица поделилась интересными технологиями в своем TikTok. Она часто использует этот гениальный метод, благодаря которому все сверкает чистотой каждый раз, передает издание Mirror.

Для начала стоит взять стеклянную миску и добавить туда белый уксус, а затем налить жидкость для мытья посуды. Этот раствор нужно поставить в микроволновку и включить на 3 минуты. После этого стоит осторожно вынуть миску, ведь она очень горячая.

Так процедура сделала жир в микроволновке достаточно «мягким», чтобы его можно было вытереть движением салфетки из микроволокна. Жир просто таял, оставляя блестящую микроволновку.

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