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Женщина показала гениальный метод, как за три минуты очистить микроволновку

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  • 10.12.2023, 12:54
  • 3,656
Женщина показала гениальный метод, как за три минуты очистить микроволновку

Потрясающее видео.

Микроволновая печь - один из приборов на кухне, где часто собирается много грязи, и его трудно удалить. Женщина поделилась лайфхаком, который поможет быстро удалить даже старые загрязнения, а приготовить его легко дома, ведь все нужное всегда есть в доме каждого.

Опытная уборщица поделилась интересными технологиями в своем TikTok. Она часто использует этот гениальный метод, благодаря которому все сверкает чистотой каждый раз, передает издание Mirror.

Для начала стоит взять стеклянную миску и добавить туда белый уксус, а затем налить жидкость для мытья посуды. Этот раствор нужно поставить в микроволновку и включить на 3 минуты. После этого стоит осторожно вынуть миску, ведь она очень горячая.

Так процедура сделала жир в микроволновке достаточно «мягким», чтобы его можно было вытереть движением салфетки из микроволокна. Жир просто таял, оставляя блестящую микроволновку.

@mncpena Clean your microwave easily with this hack #cleaninghacks #KitchenHacks #wintersmell #hometips #lifehacks #homehacks #cinnamon #cinnamonscent ♬ Boogie Shoes - KC & The Sunshine Band

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