Вика Цыганова, ставшая посмешищем у Дудя, сделала признание о Путине 15 10.12.2023, 13:02

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Выпив рюмку водки на камеру.

Одиозная российская певица Вика Цыганова, которая вместе со своим мужем Вадимом недавно опозорилась на интервью у Дудя абсурдными высказываниями по поводу войны, в очередной раз продемонстрировала свое подхалимство к главе РФ Владимиру Путину. Артистка заявила, что с кремлевским диктатором «живут и умирают».

Соответствующее видео Цыганова разместила в собственном Telegram-канале, передает obozrevatel.com.

На нем певица, которая в 90-х развлекала криминальных авторитетов в кабаках своим шансоном, предстала перед зрителями в красной шубе и разноцветной шапке-ушанке.

Кроме того, в руках певица-путинистка и религиозная фанатка держит полную рюмку водки. В качестве тоста Цыганова произнесла: «Путина не выбирают – с ним живут и умирают».

После этих слов Z-патриотка залпом выпила емкость своей рюмки.

Слова о Путине являются отсылкой к стихотворению советского поэта Александра Кушнера. В оригинале эта строка звучит так: «Времена не выбирают – в них живут и умирают».

Ранее измененный вариант этой знаменитой цитаты говорил и Вадим Цыганов в том же интервью Дудя. Тогда даже россияне высмеяли путинистов, мол, впервые они сказали действительно что-то правдивое – «Путина не выбирают». Также один из комментаторов написал: «Ну умирают с ним так точно».

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