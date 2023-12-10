Самая новогодняя еда: что можно купить в белорусских магазинах только сейчас
- 10.12.2023, 13:16
Начался ли сезон скидок?
Говорят, что многие праздники придуманы маркетологами ради продаж, но Новый год — это другое. Правда, никто не мешает заворачивать в новогоднюю обертку все, что идет в декабрьскую торговлю — хотя бы для поднятия настроения (ну и для роста продаж тоже).
Сайт onliner.by посмотрел, какие новогодние продукты в этом году придумали производители.
При всей высокоранговости красной икры интегрировать ее вкус в другие продукты кажется очень смелой идеей. Но производители все равно пробуют, даже называют это новогодним бестселлером.
Вкус красной икры по какой-то необъяснимой причине еще очень любят производители сухариков — тех самых, которые стоят 1 или 2 рубля, но зато выглядят богато.
Тут еще более рискованный ход — чипсы со вкусом оливье и сельди под шубой (не показывайте бабушке). Похоже, кто-то из ответственных за новогодние вкусы не очень любит крабовый салат, иначе могло бы получиться классическое трио.
Если сомневаетесь, хорошая ли совместимость у чипсов и майонезных салатов, — мы попробовали их за вас, и вот мнение самых рисковых дегустаторов. Внешне это самые обычные рифленые картофельные пластинки, но вот яркого салатного вкуса не получилось.
Декабрь — это месяц, когда не стыдно впасть в сахарную кому вообще всем. Кондитерские фабрики тоже в курсе и умело пользуются этим, добавляя новогоднюю упаковку и зимние вкусы.
У «Красного пищевика» в серии зимних зефирных вкусов в этом году малиновое варенье и абрикосовый джем, оба вида частично глазированные. Раньше в зимней упаковке встречался мандариновый зефир.
Упаковка отработана красиво, это не просто пара еловых веток и шаров.
Цитрусовые вкусы — вообще очень новогодняя тема, этим воспользовался и Oreo.
Некоторые производители переосмыслили традицию добавлять на елку вместе с игрушками конфеты. Теперь можно вешать целыми упаковками (если ваш кот не решит по-другому).
И не только конфеты, можно даже пирожные и печенье.
Многим производителям срочно понадобились в своих линейках имбирные вкусы. Такая новинка есть среди заменителей KitKat.
А это внесезонное импортозамещение датских коробок со сливочным печеньем от «Спартака». «Санкционка» вернулась, но от своего варианта производитель не отказался. Как раз хорошо вписывается в новогоднюю тематику.
Хоть и не новогоднее по упаковке, но праздничное по настроению «сияющее» печенье. Среди ингредиентов значится глянцующий состав, и оно посыпано сахаром. Только непонятно, почему вдруг «Премиум».
А тут универсальный мятный вкус, но дизайн жестяных коробочек вполне мог бы выиграть какой-нибудь конкурс по отправке в детство. Кстати, это один из немногих европейских продуктов в тематической упаковке, который нашелся в магазине.
У Nestle новинки со вкусом пекана и кленового сиропа, а еще с молочной начинкой со вкусом мороженого и кусочками печенья.
Новинка в семействе Snickers. Нам встречалась только в мине-формате, полноразмерного батончика в магазинах нет. Со вкусом пломбира тут именно нуга, шоколад и жареный арахис в карамели стандартные.
Новогоднее настроение захватывает даже самые простые вещи вроде кукурузных палочек.
Производители чая — на втором месте по внедрению особенного настроения в свои продукты. Кондитерские фабрики никому не превзойти, но пить чай тоже можно очень празднично.
И возможно, среди чайных брендов растет конкуренция за попадание в подарочные наборы. Согласитесь, у красивых коробок больше шансов, и на них уже сейчас начались скидки.
На полках есть чай с цедрой апельсина, гвоздикой и корицей.
При всем разнообразии праздничных упаковок, Coca-Cola сама по себе стала новогодним символом и знает, как выделиться.
Пусть квас и без такой богатой выкладки, но где вы увидите зимнюю колу с печеным яблоком?
Если постараться, то во всем этом украшательстве можно найти неочевидный плюс: после новогодней волны придут другие праздники, поэтому продукты в тематических упаковках надо будет распродать побыстрее и магазины с поставщиками включат сезон скидок.
А вот основная новогодняя еда вроде икры, красной рыбы, яиц и ингредиентов для салатов в дополнительном продвижении особо не нуждается. По крайней мере, сейчас никаких изменений в упаковках нет.